Россия укрепляет связи в сфере регулирования качества лекарств с Саудовской Аравией

В Эр-Рияде стартовала ежегодная конференция Главного управления Саудовской Аравии по продовольствию и медикаментам. Фармацевтический рынок Саудовской Аравии является крупнейшим на Ближнем Востоке и Северной Африке. В России зарегистрировано 9 торговых наименований лекарственных средств, произведённых на территории Королевства. Указанная продукция представляет из себя, преимущественно, твёрдые нестерильные лекарственные формы. В Саудовской Аравии существуют GMP стандарты и правила, принятые в 2011 году. Страна также проходит процедуру вступления в PIC/S.

На одной из панельных дискуссий конференции директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков представил доклад о регуляторных схемах защиты потребителя. Эта система находится в ведении нескольких министерств, ведомств и организаций, обеспечивающих контроль и надзор за всеми этапами обращения лекарственных средств – от разработки до обращения на рынке.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ответственно за формирование государственной политики и нормативно-правовое регулирование в фармацевтической и медицинской промышленности. Уполномоченная организация — ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России проводит инспектирование производителей лекарственных средств для медицинского применения, производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие правилам надлежащей производственной практики в целях выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики. Такой алгоритм позволяет эффективно регулировать процесс защиты потребителя при этом сохранять высокий стандарт качества производимых лекарственных средств.

ФБУ «ГИЛС И НП» Минпромторга России планирует совместные учебные инспекции, написание научных статей, организацию совместных учебных семинаров и программ с коллегами из Королевства. В программе конференции также запланированы посещение производственной площадки фармкомпании Саудовской Аравии.

gmpnews