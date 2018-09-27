Octapharma и «Фармимэкс» подписали СПИК

ООО «Октафарма-Фармимэкс» подписало специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом, правительством Рязанской области и «Скопинфарм» (входит в «Фармимэкс»), предполагающий создание в регионе производства полного цикла препаратов крови. Плановый объем инвестиций превышает 5 млрд рублей.

СП шведской Octapharma и «Фармимэкс» к 2025 году организует в Рязанской области выпуск биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, в том числе не имеющих аналогов, сообщил Минпромторг. Мощность производства – 600 тысяч литров в год. СПИК предполагает выпуск девяти видов продукции.

Предполагается, что «Фармимэкс» для обеспечения завода сырьем после 2025 года создаст в России десять центров сбора плазмы крови. Эта же компания будет заниматься дистрибуцией продукции СПИК. «Скопинфарм» будет осуществлять упаковку и выпускающий контроль качества продукции, а после 2025 года – только вторичную упаковку.

К окончанию действия СПИК в регионе должно быть организовано 253 рабочих места. По словам главы Рязанской области Николая Любимова, продукция, выпускаемая по специнвестконтракту, сможет экспортироваться как минимум в страны ближнего зарубежья.

«Октафарма-Фармимэкс», по данным СПАРК, создана в 2007 году и принадлежит шведской компании Octapharma Pharmimex Holding.

СП подало заявку в Минпромторг в марте 2018 года. Ранее сообщалось, что будет организовано производство человеческого фактора Виллебранда/концентрата фактора VIII, человеческого фактора VIII, стабилизированного фактором Виллебранда, концентрата человеческого фактора IX, иммуноглобулина 5% и 10% для внутривенного введения, раствора человеческого альбумина и концентрата человеческого протромбинового комплекса по технологиям Octapharma.

Сейчас на Скопинском заводе производится упаковка препаратов крови производства Octapharma.

СПИКи в фармотрасли уже заключили AstraZeneca, Sanofi, «Герофарм», «Биокад», «НоваМедика». Планировал это сделать и принадлежащий Abbott «Верофарм». Сейчас Минпромторг пересматривает условия СПИК.

Источник: Минпромторг РФ

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