Bayer приостанавливает поставки в РФ антигельминтного препарата «Бильтрицид»

Росздравнадзор 24 сентября направил субъектам обращения лекарств письмо, в котором сообщает о решении компании «Байер» (Bayer) временно приостановить поставки на территорию РФ лекарственного препарата «Бильтрицид» (МНН: празиквантел), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, относящегося к группе антигельминтных средств.

Причина: временная производственная задержка на производственной площадке в г. Леверкузен, Германия. В настоящее время на данной производственной площадке проводится модернизация процессов и оборудования.

Компания сообщает, что возобновление поставок препарата в РФ ожидается ориентировочно в ноябре 2018 г.

Елена Сидорова

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