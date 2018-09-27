Глава Коллегии ЕЭК: рынок лекарств ЕАЭС в полной мере заработает с 2026 г.

С начала 2026 года на союзном рынке смогут обращаться только те лекарства, которые зарегистрированы по стандартам и требованиям ЕАЭС, заявил глава Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

По его словам, общий рынок лекарств ЕАЭС запущен с опозданием на год, потому что внутри союза шли очень острые дискуссии.

«Было очень сложно прийти к согласию. Но нам удалось в прошлом году согласовать все позиции. Мы приняли порядка 25 нормативных документов на уровне комиссии, которые создают общий фармацевтический рынок. Он предполагает единые каноны регистрации, производства, обращения лекарств, признание стандартов друг друга», – отметил г-н Саркисян в интервью ТАСС.

При этом он отметил, что в этой связи очень важен запуск электронной интегрированной системы, позволяющей регистрировать лекарственные препараты в соответствии с новыми правилами.

«Регистрация производится национальными органами, минздравами и аккредитованными при минздравах организациями. После лицензирования ими лекарств они свободно смогут перемещаться по всей территории ЕАЭС. Эта система начала работать в августе. По новым наднациональным правилам на тот момент были зарегистрированы шесть препаратов в Казахстане и два — в Беларуси. Мы ждем, что и другие страны присоединятся к нашей интегрированной информационной системе, которая действует в комиссии. Постепенно эта инфраструктура будет расширяться, и в полной мере мы реализуем наши планы в этой области с 2026 года. До этого времени лекарственные средства, которые зарегистрированы в соответствии с национальным законодательством, будут иметь хождение во всех странах союза. А уже с начала 2026 года обращаться на союзном рынке смогут только те лекарства, которые зарегистрированы по стандартам и требованиям ЕАЭС», – подчеркнул Тигран Саркисян.

Елена Сидорова

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