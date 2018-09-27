Novartis сократит более 2,5 тыс. рабочих мест

Компания Novartis («Новартис») объявила о планах сокращения значительного числа рабочих мест в Швейцарии и Великобритании в связи с реализацией глобальной программы реструктуризации производства, сообщает In-Pharma Technologist.

Наиболее чувствительными будут сокращения рабочих мест в Швейцарии. Из общего числа планируемых сокращений 1 450 придутся на предприятия, использующие традиционные технологии производства, а еще 700 позиций окажутся под ударом из-за уменьшения масштабов производственной площадки в Базеле (Швейцария).

В компании заявили, что сотрудники, сокращенные на производстве в Базеле, будут переведены на работу в 5 глобальных центров обслуживания, расположенных в Ирландии, Индии, Малайзии, Мексике и Чешской Республике. Объясняя это решение, в компании заявили, что данные центры могут предоставлять услуги более высокого качества при более низких затратах.

Было также объявлено о том, что предприятие в Гримсби (Великобритания), будет закрыто в течение ближайших двух лет.

Татьяна Кублицкая

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