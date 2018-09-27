DSM Group: объем российского коммерческого рынка лекарств в августе составил 78,4 млрд рублей

Увеличение коммерческого рынка лекарств за восемь месяцев 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года в рублевом эквиваленте составило 4,0%, посчитали аналитики DSM Group. При этом объем рынка в августе 2018 г. составил 78,4 млрд руб. (в розничных ценах).

По сравнению с июлем емкость рынка увеличилась на 4,3%. В сравнении с августом 2017 г. в текущем году рынок показал прирост реализации на 5,1%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в августе по сравнению с июлем снизилась на 0,1% и составила 185,2 рублей.

Структура коммерческого лекарственного рынка в августе 2018 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. вырос на 0,04% относительно августа 2017 г. и составил 4,7%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. составила 11,3% (-0,4%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 41,7% в августе 2017 г. до 41,6% в августе 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 42,4%, что на 0,5% выше веса группы в предыдущем году и на 1,4% ниже, чем в июле.

По итогам августа 2018 г. 59,0% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 27,7%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам августа 2018 г. на 34,0% был представлен рецептурными препаратами и на 66,0% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделен пополам (52,0% и 48,0% соответственно).

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в августе 2018 г. возглавила компания «Байер» (Bayer), на втором месте – «Санофи-Авентис» (Sanofi-Aventis), на третьем – «Новартис» (Novartis). ТОП-3 бренда ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам августа 2018 г. состоял из таких препаратов, как «Детралекс» (0,8%), «Ксарелто» (0,8%); на третьем месте – «Нурофен» (0,8%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в августе 2018 г. увеличился на 4,0% относительно июля и составил 4,0 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в восьмом месяце 2018 г. вырос на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 24,2 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в августе 2018 г. по сравнению с июлем снизилась на 1,5% и составила 164,5 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 24,8% рынка в августе в стоимостном выражении, рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (14,7%), Solgar Vitamin And Herb (5,1%) и Pharma-Med (5,4%).

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