Разработанное компанией Medtronic устройство позволяет парализованным пациентам снова ходить

Имеющееся на рынке медицинское изделие, которое было разработано компанией Medtronic («Медтроник»), позволяет парализованным пациентам снова ходить, сообщает BioSpace.
Устройство, стимулирующее спинной мозг с помощью электроимпульсов, успешно помогает пациентам, потерявшим способность ходить вследствие травм позвоночника, вернуть эту способность, хотя и в ограниченном масштабе. Трое из четырех пациентов, проходивших лечение в Центре исследований травм позвоночника штата Кентукки (США) с применением данного устройства, вновь обрели некоторую подвижность. Они способны ходить с помощью имплантированного устройства и ходунков. По сообщению Forbes, были документированы результаты дополнительного исследования, проведенного Институтом Мэйо: один пациент с имплантированным устройством мог стоять без поддержки и проходить 102 метра при помощи ходунков.
Положительные результаты исследования с участием данного пациента были опубликованы в New England Journal of Medicine и Nature Medicine.
По словам Кендалла Ли, одного из ведущих исследователей Клиники Мэйо, исследование показало, что нейронные сети, затронутые в результате травмы позвоночника, все равно способны функционировать после паралича. Кристин Чжао, также один из ведущих исследований Клиники Мэйо, говорит о том, что следующий вызов связан с полным пониманием того, как и почему это происходит, и какие пациенты могут лучше всего ответить на лечение с применением указанного устройства.
В минувший вторник Medtronic объявила о выводе на рынок нового устройства для лечения повреждений спинного мозга. Компания запустила систему Infinity для поддержки затылочно-шейного и верхнего грудного отдела позвоночника (Infinity Occipitocervical-Upper Thoracic (OCT) System) при проведении хирургических операций на шейном отделе позвоночника.
По информации Medtronic, система Infinity OCT в сочетании с другими разработками компании – системой медицинской визуализации O-arm и навигационной системой StealthStation – обеспечивает создание полного процедурного решения для повышения эффективности и упрощения проведения сложнейших операций на шейном отделе позвоночника.
В компании Medtronic ожидают, что новая система станет доступной во всем мире в конце 2018 – начале 2019 г.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik