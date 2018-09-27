Совет директоров «Магнита» поддержал дальнейшие переговоры о покупке «СИА Групп»

Совет директоров ПАО «Магнит» одобрил план покупки 100% фармдистрибьютора «СИА» у «Марафон Групп», владеющей 11,81% акций самого ритейлера. Теперь сторонам предстоит обсудить условия потенциальной сделки.

В сообщении «Магнита» говорится, что члены совета директоров поддержали «возможность приобретения» компании «СИА Групп» и проведение переговоров о «наилучших возможных условиях» покупки: «Менеджменту следует представить совету директоров окончательное предложение по условиям потенциальной сделки».

О начале переговоров с «Марафон Групп» ПАО «Магнит» объявило 6 июня 2018 года. Но против сделки выступили миноритарии «Магнита» в лице фонда Prosperity Capital Management. Фонд заявил, что покупка потерявшего рыночную долю дистрибьютора влечет дополнительные расходы и риски для ритейлера. После этого совет директоров «Магнита» решил отложить приобретение, чтобы вновь проработать условия. Хотя в «Марафон Групп» тогда подтверждали заинтересованность в сделке и считали, что решение вопроса не затянется.

Параллельно АО «Тандер» (операционная компания «Магнита») стало владельцем 100% в московском ООО «Фармасистемс», принадлежавшем Никите Шестерникову. Созданная в 2017 году «Фармасистемс» в мае 2018-го получила лицензию на осуществление фармдеятельности. Планируется, что эта структура будет закупать лекарства для обеспечения аптечной сети «Магнита» напрямую у производителей.

«Магнит» развивает аптечную розницу с середины 2017 года, открыв за это время 51 точку в южных регионах страны. Это аптеки площадью 20–80 кв. м рядом с магазинами «Магнит» в формате «у дома» и гипермаркетами.

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