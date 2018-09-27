СК завел дело об уклонении «Фармасинтеза» от уплаты налогов

СУ СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По данным следствия, «Фармасинтез» указывал фиктивный оборот с посредниками при закупке сырья в 2013-2014 годах, завысив затраты на его приобретение. Общий ущерб бюджету оценивается в 190 млн рублей.

Представители «Фармасинтеза» использовали для закупки импортного сырья фирмы-посредники, зарегистрированные в офшорах, фактически они поставку «Фармасинтезу» не осуществляли – выяснили в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области. Так, в отчетности и налоговых декларациях по налогу на прибыль были указаны затраты, которых по факту не было, что занизило налог на прибыль на 187,85 млн рублей.

Также «Фармасинтез» заявил налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по «РегионСтройСервису» на 1,2 млн рублей. Следствие полагает, что документооборот с этой компанией был фиктивным, и фактически она не работала с «Фармасинтезом».

Виновные по этой статье наказываются штрафом от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от года до трех, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Межрайонная инспекция ФНС России №2 по Санкт-Петербургу в 2017 году доначислила более 187 млн рублей налогов, штрафов и пеней «Герофарму». В службе полагают, что компания отразила фиктивный оборот с подконтрольной компанией-«пустышкой», которая якобы поставляла сырье для производства препаратов Кортексин и Ретиналамин. «Герофарму» удалось частично оспорить вывод службы в 13-м Арбитражном апелляционном суде, сейчас дело рассматривается в кассационной инстанции.

Источник: СУ СК РФ по Иркутской области

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