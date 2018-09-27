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Соотношение пользы и риска лекарственных препаратов

В помощь держателям регистрационных удостоверений Росздравнадзор представляет отрывок вебинара «Фармаконадзор: Соотношение риска и пользы лекарственных препаратов», тема — «Соотношение пользы и риска лекарственных препаратов».

В докладе раскрываются следующие вопросы:

  • Динамика соотношения «польза-риск» в течение жизни лекарственного препарата;
  • Что в себя включает понятие «идеальное лекарство»;
  • Проблемы при определении соотношения «польза-риск»;
  • Стандартизованные методы оценки соотношения «польза-риск»;
  • Рассмотрен метод троек, TURBO-модель и т.д.

После представления доклада автор отвечает на вопросы слушателей.

Автор доклада: Анна Кузьмина, ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора

gmpnews

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Сентябрь 26, 2018 | Просмотров: 84