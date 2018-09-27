В помощь держателям регистрационных удостоверений Росздравнадзор представляет отрывок вебинара «Фармаконадзор: Соотношение риска и пользы лекарственных препаратов», тема — «Соотношение пользы и риска лекарственных препаратов».
В докладе раскрываются следующие вопросы:
- Динамика соотношения «польза-риск» в течение жизни лекарственного препарата;
- Что в себя включает понятие «идеальное лекарство»;
- Проблемы при определении соотношения «польза-риск»;
- Стандартизованные методы оценки соотношения «польза-риск»;
- Рассмотрен метод троек, TURBO-модель и т.д.
После представления доклада автор отвечает на вопросы слушателей.
Автор доклада: Анна Кузьмина, ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора