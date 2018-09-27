Бразильский суд лишил патентной защиты софосбувир компании Gilead Sciences По итогам августа 59% препаратов, реализованных на российском рынке, являлись отечественными » Соотношение пользы и риска лекарственных препаратов В помощь держателям регистрационных удостоверений Росздравнадзор представляет отрывок вебинара «Фармаконадзор: Соотношение риска и пользы лекарственных препаратов», тема — «Соотношение пользы и риска лекарственных препаратов». В докладе раскрываются следующие вопросы: Динамика соотношения «польза-риск» в течение жизни лекарственного препарата;

Что в себя включает понятие «идеальное лекарство»;

Проблемы при определении соотношения «польза-риск»;

Стандартизованные методы оценки соотношения «польза-риск»;

Рассмотрен метод троек, TURBO-модель и т.д. После представления доклада автор отвечает на вопросы слушателей. Автор доклада: Анна Кузьмина, ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора

gmpnews