Бразильский суд лишил патентной защиты софосбувир компании Gilead Sciences

Постановлением федерального судьи Роландо Вальчир Спанхоло патент на препарат софосбувир, продаваемый под торговой маркой Sovaldi, признан недействительным. Sovaldi — первый противовирусный препарат нового поколения, который позволил добиться огромного прогресса в терапии гепатита С. Однако его производитель — компания Gilead Sciences – установила непомерно высокие цены на курс терапии, поэтому многие страны мира были вынуждены бросить вызов патентам на этот препарат.

Решение об аннулировании патентной защиты на софосбувир принято по запросу кандидата в президенты Марины Сильва, которая заявила, что этот шаг поможет значительно снизить затраты пациентов на жизненно важное лечение.

Между тем, бразильские фармацевтические производители Farmanguinhos-Fiocruz, Blanver и Microbiologica Quimica e Farmaceutica предложили бразильским чиновникам здравоохранения производить дешевые генерики софосбувира. К примеру, компания Farmanguinhos-Fiocruz заявила, что готова выпускать софосбувир за 8,5 долларов за таблетку, что составляет примерно четверть от цены, взимаемой американской биотехнологической компанией в южноамериканской стране.

pharm.reviews