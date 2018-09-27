В рамках нового СПИК создадут производство полного цикла биофармпрепаратов

25 сентября состоялась торжественная церемония подписания специального инвестиционного контракта между Минпромторгом России, Правительством Рязанской области, ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», а также АО «Фармацевтический импорт, экспорт» и ООО «Скопинский фармацевтический завод».

Документ подписали министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор Рязанской области Николай Любимов, генеральный директор ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Эндрю Смит, президент АО «Фармацевтический импорт, экспорт» Александр Апазов и исполняющая обязанности генерального директора ООО «Скопинский фармацевтический завод» Инга Нижарадзе.

Контракт предполагает реализацию инвестиционного проекта по созданию и освоению промышленного производства полного цикла биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, в том числе не имеющих аналогов, производимых на территории России, мощностью производства 600 тыс. литров в год в Рязанской области. Всего в рамках СПИК планируется производство 9 видов продукции.

Прежде всего, хотел бы отметить, что данный проект — один из лучших примеров политики локализации выпуска важнейших препаратов, которая действует в отечественной фармацевтической отрасли. Как ожидается, подписание контракта послужит нашему сотрудничеству с ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» и станет подтверждением ответственного отношения властей региона к инвесторам. Реализация проекта будет способствовать увеличению объема производства в регионе и даст новые рабочие места, — отметил глава Минпромторга России.

Проектом предусмотрено создание производства препаратов – производных плазмы крови человека, включенных в программу Правительства Российской Федерации № 1155, а также развертывание ряда региональных центров сбора плазмы для обеспечения производства российским сырьем (плазма человека для фракционирования).

В рамках проекта компания инвестирует более 5 млрд рублей. По условиям соглашения предприятие создаст 253 высокотехнологичных рабочих места к окончанию срока действия СПИК.

ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» организовывает строительство нового завода по производству препаратов плазмы крови к 2025 году. Привлеченное лицо – ПАО «ФАРМИМЭКС» осуществляет создание 10 центров сбора плазмы крови для поставки сырья на завод после 2025 г. и является дистрибьютером продукции СПИК. Другое привлеченное лицо – ООО «СКОПИНФАРМ» осуществляет упаковку и выпускающий контроль качества продукции, а после 2025 года – только вторичную упаковку.

По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, новое фармпроизводство важно не только для региона, но и для страны в целом.

«Новое фармацевтическое производство в Рязанской области будет рассчитано не только на потребности региона. Оно позволит поставлять препараты на основе плазмы крови в медицинские учреждения РФ. Кроме того, по планам инвестора объемов продукции будет достаточно для экспорта как минимум в страны ближнего зарубежья.» — сказал Николай Любимов.

gmpnews