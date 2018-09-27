Эксперт: внедрение криптокода в маркировку нарушит непрерывность лекарственного обеспечения

Резкой критике подверг инициативу по внедрению криптозащиты в проект по маркировке лекарств председатель Совета директоров ОАО «Марбиофарм» (ГК «Биотэк») Григорий Левицкий.

Одной из главных угроз для производителей препаратов нижнего ценового сегмента в беседе с «ФВ» он назвал установленные сроки для обязательной маркировки, добавив, что «инициативы Минпромторга и ФРП по целевому льготному кредитованию все же смогли сгладить негативный эффект».

«Но теперь, когда во всеуслышание насаждается платная криптозащита, проблема сохранения производства дешевого ассортимента лекарственных препаратов приобрела новое звучание», — выразил обеспокоенность эксперт.

Криптозащита каждой упаковки не несет в себе никакой функции защиты информации, поскольку данные об объемах производства каждого производителя по каждому наименованию имеется в открытом доступе, как на сайте Росздравнадзора (Сведения о лекарственных средствах, поступивших в гражданский оборот в Российской Федерации), так и на сайте Росаккредитации (Реестры деклараций о соответствии), добавил он.

«Внедрение криптокода для производителей, помимо прямых финансовых потерь, несет дополнительные и затратные проблемы в генерации, нанесении, передаче и считывании кода на всех этапах обращения препарата, — заявил собеседник «ФВ». — Практика показывает, что резко возрастает количества брака «считываемости» даже у самого производителя и страшно представить, сколько такого «штрих-брака» возникнет по всей товарораспределительной цепочке».

В результате издержки возрастают, а самое главное, нарушается непрерывность лекарственного обеспечения.

«В условиях, когда большинство предприятий оказалось между молотом (Новеллы в виде криптозащиты) и наковальней (1 января 2020 года), необходимо в очередной раз объективно и ответственно обсудить все плюсы и минусы маркировки, обратив внимание на специфику лекарственных препаратов разных категорий и ценовых сегментов», — заключил Григорий Левицкий.

Сергей Рякин

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