Фальсифицированные лекарства, обнаруженные на Чукотке, не были реализованы

В Чукотском автономном округе обнаружили лекарственный препарат «Вайдаза» (Азацитидин) для лечения онкологического заболевания с признаками фальсификации. Стоимость препарата превысила 289 тыс. руб.

Закуплено лекарство было в июне в соответствии со всеми требованиями законодательства, сообщается на сайте Совета Федерации. Изначально, еще при проведении аукциона, окружной Департамент социальной политики, который выступил государственным заказчиком, усомнился в качественности этого препарата. Цена на лекарство была практически в три раза меньше, чем зарегистрированная изначально.

«Как только появились результаты аукциона, мы высказали опасения, что есть высокая вероятность фальсификации лекарственного препарата. Затем обратились в Росздравнадзор и прокуратуру, однако перейти к активным действиям удалось только после того, как препарат поступил в округ», – сообщил начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа Евгений Подлесный.

После того как лекарственные препараты поступили в округ, специалисты «Чукотфармации» оценили их и выявили у части лекарств признаки фальсификата. Их сразу же изъяли и поместили на карантин, реализация не производилась.

«Наша задача была в том, чтобы выявить фальсификат и не допустить, чтобы этот лекарственный препарат попал к пациенту и нанес ему ущерб – как минимум это было бы отсутствие терапевтического эффекта и прогрессирование заболевания, мы не знаем, состава этого препарата. С этой задачей мы справились, лекарства к пациенту не попали», – отметил Евгений Подлесный.

Поставщик уведомлен о том, что лекарства находятся на карантине, ему направлен соответствующий акт. При этом оплата по государственному контракту не произведена. Все документы Департамент социальной политики предоставил в прокуратуру. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Прокуратуре Чукотского автономного округа сообщили, что в результате мероприятий, проведенных совместно с прокуратурой Тульской области, установлено, что коммерческая организация, поставившая препарат, по указанному в лицензии адресу фармацевтическую деятельность не осуществляет.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного следствия для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.1 ст.238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

Елена Сидорова

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