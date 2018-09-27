Белорусское фармпредприятие «Нативита» намерено пройти европейскую сертификацию GMP к 2020 году

Фармацевтическое предприятие СООО «Нативита» (Бешенковичи, Витебская область) намерено пройти европейскую сертификацию GMP к 2020 г., сообщает БЕЛТА со ссылкой на исполнительного директора предприятия Владимира Сычева.

По его словам, в настоящее время предприятие ведет активную работу по выходу на рынки Молдовы, Узбекистана, стран Евразийского экономического союза. Еще один достаточно амбициозный проект связан с продвижением на рынки ЕС, и первой страной с учетом совместной научной работы планируется Словакия. «На данный момент, согласно разработанному плану, ведется многоступенчатый предаудит для прохождения инспекции на соответствие европейскому сертификату GMP. В этот процесс вовлечены европейские специалисты, имеющие богатый опыт работы в ведущих мировых фармацевтических компаниях. Планируем, что процесс займет около года», — отметил руководитель.

Он также отметил, что, несмотря на свою молодость, «Нативита» зарегистрировала порядка 18 препаратов, применяемых в лечении онкопатологий, рассеянного склероза, гепатита С. Идет регистрация еще девяти продуктов, в том числе для лечения аутоиммунных заболеваний. Проходят клинические исследования по четырем препаратам для лечения аутоиммунных, дерматологических заболеваний и онкологии.

Илья Дугин

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