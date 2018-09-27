«Магнит» не отказывается от идеи приобрести «СИА Групп»

Совет директоров ПАО «Магнит» 25 сентября утвердил стратегию трансформации компании. Благодаря ее реализации ретейлер планирует нарастить свою долю рынка с 9% в 2017 году до 15% в 2023 году.

Достигнуть поставленных целей планируется с помощью реорганизации системы управления и переориентации работы в зависимости от потребностей клиентов и текущего положения на рынке, пишет РБК. На первом этапе «Магнит» планирует разбить свою сеть на кластеры в зависимости от места расположения и уровня доходов в этой зоне. Соответственно, будет пересмотрено наполнение магазина, причем, ассортимент может поменяться на треть.

Кроме того, «Магнит» заявил, что продолжит переговоры по приобретению дистрибьюторской компании «СИА Групп».

Ранее «ФВ» писал о том, что Совет директоров «Магнита» рассмотрел вопрос о приобретении фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп» и счел предварительные условия сделки недостаточно проработанными.

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