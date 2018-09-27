ФАС будет требовать реализации трансфера технологий и снижения цен на лекарства

Взаимодействие ФАС и фармкомпаний уже не просто правоприменение, а совместное обсуждение транснациональных сделок. Об этом заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев, выступая 25 сентября на «круглом столе» «Антиконкурентные практики глобальных игроков фармацевтического рынка (Big Pharma)», который был организован в рамках Недели конкуренции, которая проходит с 24 по 27 сентября в г. Сочи (Роза Хутор).

«Фармрынок – один из важнейших для наших граждан, там мы должны усилить свое взаимодействие, – подчеркнул он. – Беседуя с транснациональными компаниями поодиночке, мы рискуем быть неуслышанными, но все вместе добьемся хороших результатов для наших народов. Речь идет о применении «мягкой силы».

Кроме того, глава ФАС отметил, что соотношение интеллектуальной собственности и антимонопольного законодательства – основной сегодняшний вопрос.

«Нужно определить, где проходит грань, где никто не может вмешиваться в права творца. Интеллектуальная собственность священна и неприкосновенна, но нельзя допускать ее применение для реализации плохих практик», – отметил г-н Артемьев.

В рамках «круглого стола» участники рассмотрели основные виды антиконкурентных практик глобальных игроков в развивающихся юрисдикциях, сдерживающие инновационное развитие на фармрынках, и обменялись практикой регулирования фармотрасли.

В частности, руководитель международного департамента Конкурентного ведомства Италии Андреа Минуто Риццо представил позицию ведомства, согласно которой вмешательство антимонопольного органа целесообразно в случае наличия угроз для конкурентного функционирования рынка. Также он уточнил, что в период с 2005-го по 2012 г. Конкурентное ведомство Италии рассмотрело большое количество нарушений, связанных с интеллектуальной собственностью.

Руководитель Конкурентного ведомства Австрии Теодор Таннер отметил важность ведения конструктивного диалога с фармацевтическими компаниями, чья деятельность должна осуществляться в первую очередь в интересах потребителей. Также он рассказал, что в настоящий момент ведомство проводит расследование по завышению цен в отношении фармпроизводителя противоопухолевых препаратов.

«Думаю, что Россия стоит на пороге больших изменений. Сейчас в правительстве находятся законопроекты по внедрению параллельного импорта и в отношении интеллектуальной собственности», – отметил Игорь Артемьев.

Он предложил присутствующим представителям конкурентных ведомств мира создать единую платформу по ценам на лекарственные препараты, заглянув в которую и используя метод сопоставимых цен, сразу можно будет обнаружить необоснованное завышение цены.

Также, говоря о согласовании сделок экономконцентрации на глобальных рынках, Игорь Артемьев подчеркнул, что ФАС будет требовать реализации трансфера технологий и снижения цен на лекарства.

Елена Сидорова

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