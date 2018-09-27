К 2025 г. «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» планирует построить в Рязани завод по производству препаратов плазмы крови

В Минпромторге 25 сентября был подписан специальный инвестиционный контракт между министерством, Правительством Рязанской области, ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС», а также АО «Фармацевтический импорт, экспорт» и ООО «Скопинский фармацевтический завод».

В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, генеральный директор ООО «Октафарма-Фармимэкс» Эндрю Дуглас Смит, президент АО «Фармимэкс» Александр Апазов, и.о. генерального директора ООО «Скопинфарм» Инга Нижарадзе, губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На подписании Соглашения присутствовали также Корнелиус Маргерр – юрисконсульт компании «Октафарма» и член семьи владельцев, представители Правительства Рязанской области и компаний-инвесторов.

Предприятие мощностью производства 600 тыс. литров в год будет размещаться в Скопинском районе Рязанской области.

Проектом предусмотрено создание производства препаратов – производных плазмы крови человека, а также развертывание ряда региональных центров сбора плазмы для обеспечения производства российским сырьем (плазма человека для фракционирования).

В рамках проекта компания инвестирует более 5 млрд руб. По условиям соглашения предприятие создаст 253 высокотехнологичных рабочих места к окончанию срока действия СПИК.

ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» организовывает строительство нового завода по производству препаратов плазмы крови к 2025 году. Привлеченное лицо – ПАО «ФАРМИМЭКС» осуществляет создание 10 центров сбора плазмы крови для поставки сырья на завод после 2025 г. и является дистрибьютором продукции СПИК. Другое привлеченное лицо – ООО «СКОПИНФАРМ» осуществляет упаковку и выпускающий контроль качества продукции, а после 2025 года – только вторичную упаковку.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Елена Сидорова

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