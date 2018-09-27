Запасы лекарств для Brexit существенно пополнены, но риск срыва поставок сохраняется

В июле с.г. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о своей обеспокоенности в связи с недостаточными запасами 108 наименований лекарственных препаратов (ЛП), но спустя 2 месяца этот список сократился до 39 препаратов, сообщает In-Pharma Technologist.

Исследование степени подготовленности фармотрасли к Brexit, проведенное EMA в начале этого года, выявило недостаточную подготовленность почти половины компаний.

В начале этой недели EMA заявило, что общее число наименований ЛП, поставки которых могут быть сорваны, сократилось со 108 до 39.

Причина возможного срыва поставок заключается в том, что определенные этапы производства ряда ЛП привязаны к Великобритании. Компаниям, чьи процессы производства так или иначе связаны с Британией, необходимо обеспечить передачу соответствующих регистрационных удостоверений в одну из стран ЕС, а также обеспечить наличие уполномоченного по фармаконадзору в ЕС и передать в ЕС мастер-файл системы фармаконадзора наряду с выполнением прочих требований.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik