Депутаты Санкт-Петербурга предлагают в течение года бесплатно выдавать лекарства пациентам, перенесшим инфаркт и инсульт Запасы лекарств для Brexit существенно пополнены, но риск срыва поставок сохраняется » Кеннет Фрейзер останется на посту исполнительного директора Merck & Co после достижения пенсионного возраста Исполнительный директор американской фармацевтической компании Merck & Co («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады – MSD «Эм Эс Ди») Кеннет Фрейзер продолжит возглавлять компанию после 65 лет, сообщает FirstWord Pharma. Совет директоров Merck пересмотрел положение, согласно которому исполнительный директор обязан оставить свой пост по достижении 65 лет. Этого возраста Кеннет Фрейзер достигнет в декабре 2019 г. Кеннет Фрейзер возглавил Merck в 2011 г., сменив Ричарда Кларка, когда тому исполнилось 65 лет. Он начал свою карьеру в компании в 1992 г., занимая различные должности, в т.ч. президента и главного юрисконсульта. Илья Дугин

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