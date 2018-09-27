Депутаты Санкт-Петербурга предлагают в течение года бесплатно выдавать лекарства пациентам, перенесшим инфаркт и инсульт

Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало в первом чтении законопроект, который предусматривает предоставление бесплатных лекарственных препаратов пациентам, перенесшим острые сосудистые состояния (инфаркт миокарда, инсульт и т.п.).

«Для пациентов, перенесших острые сосудистые события и (или) высокотехнологичные вмешательства по поводу тяжелых структурных изменений сердца и сосудов, обеспечение последующей регулярной медикаментозной терапии имеет огромное значение. Пациентам предлагается определенная лекарственная терапия с использованием антикоагулянтных, антигипертензивных, диуретических и гиполипидемических препаратов. Соблюдение режима приема рекомендованных лекарственных препаратов является жизненно необходимым. Программа бесплатного предоставления всех необходимых препаратов обеспечивает наивысший уровень доступности критически важного медикаментозного лечения, особенно в группе населения с низким уровнем доходов, в которой обычно регистрируются наиболее высокие уровни заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

Документом предлагается за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в течение 12 месяцев после острого сосудистого события обеспечивать пациентов лекарственными препаратами, гарантируя им получение обязательного полноценного цикла лечения.

Законопроект представлен от фракции «Единая Россия».

Приблизительная стоимость лечения одного пациента в год с применением средней зарегистрированной цены используемых лекарственных препаратов за 1 мг в соответствии с государственным Реестром цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты составляет 13 330 руб.

«Таким образом, в 2019 году на обеспечение лекарственными препаратами кардиологических больных потребуется 200 млн руб. (13 330 руб. в месяц на пациента 15000 чел.)», – отмечается в пояснительной записке.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2019 г.

Елена Сидорова

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