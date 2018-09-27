«Натива» выиграла судебный спор с «Орион Корпорейшн»

Арбитражный суд Московской области отказал финской компании «Орион Корпорейшн» (Orion Corporation) в удовлетворении требований к ООО «Натива» о прекращении нарушения исключительных прав по лекарственному препарату с МНН левосимендан, сообщает российский фармпроизводитель.

«Резолюция будет опубликована в открытом доступе в ближайшее время», – сообщают в компании «Натива».

Минздрав России привлечен к разбирательству в качестве третьего лица.

Речь идет о препарате из списка ЖНВЛП, применяемом для терапии сердечной недостаточности. Российский воспроизведенный препарат был зарегистрирован в Госреестре лекарственных средств в июне прошлого года.

22 февраля текущего года иск был принят судом к производству, 19 сентября получено решение об отклонении исковых требований иностранной корпорации в отношении российского производителя.

Данное решение является далеко не первым в портфеле успешных судебных разбирательств в пользу российского производителя. Ранее суд признал правоту отечественной фармкомпании в споре с иностранными корпорациями «Селджин Корпорэйшн» (Celgene), «Байер» (Bayer), «Бристол-Майерс Сквибб» (Bristol-Myers Squibb) и «АстраЗенека» (AstraZeneca).

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