Руководство «Фармасинтеза» об уголовном деле узнало из СМИ

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере с деятельности по производству лекарственных препаратов компании «Фармасинтез». Об этом сообщает СУ СК по Иркутской области. В компании утверждают, что узнали об этом из СМИ.

Уголовное дело возбуждено по материалам межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской. Сообщается, что в в период с 2013 по 2014 гг., лицами, действующими от имени АО «Фармасинтез» были завышены затраты по приобретению импортного лекарственного сырья у иностранных контрагентов путем использования фирм – посредников, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые фактически поставку товаров в адрес производителя лекарственных средств не осуществляли.

«Отражение указанных фиктивных сведений о размерах затрат, связанных с фактическим приобретением лекарственного сырья в бухгалтерском учете предприятия и в налоговых декларациях по налогу на прибыль организации за 2013 и 2014 годы привело к занижению суммы налога на прибыль организации в размере 187,85 млн руб.», – говорится в сообщении правоохранительных органов.

Кроме того, как полагают в СК, АО «Фармасинтез» неправомерно заявлены налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по контрагенту ООО «Регион СтройСервис», который фактически финансово-хозяйственную деятельность с АО «Фармасинтез» не осуществлял, товаров последнему не поставлял, услуг не оказывал, работ не выполнял. Использование фиктивного документооборота с указанной организацией позволило АО «Фармасинтез» заявить необоснованные налоговые вычеты по НДС и уклониться от уплаты НДС на сумму 1,19 млн руб.

Всего в результате незаконных действий, как отмечается, бюджету РФ мог быть причинен ущерб в размере около 190 млн руб.

В то же время в компании сообщают, что о факте возбуждения уголовного дела компания узнала из СМИ. «Возбудившее данное дело Следственное управление СКР по Иркутской области в нарушение ст. 146 УПК РФ о принятом решении сотрудникам АО «Фармасинтез» не сообщало, как и не вручало копию постановления о возбуждении уголовного дела», – говорят в компании.

В «Фармсинтезе» не отрицают наличия налоговой проверки: «В настоящее время налоговым органом еще не принято решение по результатам начавшейся в 2016 году выездной налоговой проверки деятельности компании за 2013-2014 гг. В связи с чем, о факте уклонения от уплаты налогов говорить преждевременно».

Фармпроизводитель заверяет, что никогда не уклонялся от налогов. «За последние пять лет выручка АО «Фармасинтез» выросла в пять раз и превысила 10 млрд рублей. За этот же период отчисление налогов и сборов в бюджеты всех уровней от компании выросли в десять раз и в 2017 г. составили сумму 1,04 млрд руб. Таким образом, даже сумма спорной задолженности не является для компании значительной», – сообщают в компании.

Согласно отчету компании в СПАРК, выручка «Фармасинтеза» в 2017 г. составила 10,24 млрд руб., налог на прибыль – 559,3 млн руб. В 2013 г. выручка была 2 млрд руб., налог на прибыль – 4,66 млн руб., в 2014 г. выручка – 3,88 млрд руб., данных о налоге на прибыль нет.

В «Фармасинтезе» говорят, что вся внешнеэкономическая деятельность АО находится под контролем таможенных органов, осуществляющих постоянный мониторинг цен на ввозимые обществом товары. Таможенные органы десятки раз корректировали в сторону увеличения таможенную стоимость сырья, ввозимого АО «Фармасинтез». В этом случае размер таможенных пошлин и НДС, уплаченных за эти поставки, соответственно возрастает. Таким образом, действия отдельных государственных органов находятся в прямом противоречии между собой.

«АО «Фармасинтез» расценивает действия государственных органов как оказание необоснованного давления на компанию в ходе проведения выездной налоговой проверки. В свою очередь, это приводит к формированию негативного делового и инвестиционного климата в регионе и в стране», – заключают в компании.

Елена Калиновская

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