«Русатом Хэлскеа» и Виктор Харитонин совместно займутся ядерной медициной

АО «Русатом Хэлскеа» и ООО «МедИнвестГрупп» («МИГ») Виктора Харитонина подписали соглашение о сотрудничестве. Вместе они планируют заняться проектированием, строительством, оснащением и эксплуатацией объектов ядерной медицины и производством радиофармпрепаратов (РФП) для диагностики и лечения онкозаболеваний.

Об этом Vademecum сообщили в «МИГ». Структура «Росатома» АО «Русатом Хэлскеа» выступит технологическим партнером – компания имеет доступ к изотопам, у нее есть компетенции и научные разработки в сфере производства РФП, а «МИГ», владеющая сетью центров позитронно-эмиссионной диагностики «ПЭТ-Технолоджи», обладает управленческим опытом и инвестиционными возможностями. Например, в расширение сети «ПЭТ-Технолоджи» планируется направить 20 млрд рублей в ближайшие несколько лет.

Из соглашения следует, что стороны готовы не только проектировать и строить центры ядерной медицины по всей стране, а потом управлять ими, но и заняться возведением комплексов по производству РФП, что созвучно с неоднократно анонсированными ранее планами «Росатома».

«Русатом Хэлскеа» и «МИГ» уже заявляли о планах поработать над проектом центра ядерной медицины в Свердловской области. К 2020 году на базе местного подразделения «ПЭТ-Технолоджи» появится центр полного цикла, где будет проводиться не только диагностика, но и радионуклидная терапия, а также начнут производиться радиофармпрепараты.

Акцент «МИГ» на лечении онкологических заболеваний коррелирует с планами государства снизить смертность от рака в соответствии с майским указом президента Владимира Путина. Минздрав готовит тематическую нацпрограмму. В 2019–2021 годах на модернизацию онкоцентров планируется потратить более 130 млрд рублей из федерального бюджета, а на дополнительное финансирование онкопомощи – 330 млрд рублей.

Региональные власти успели заявить о не менее чем десяти крупных онкологических инфраструктурных проектах. Инвесторы особенно активны в сфере ПЭТ-диагностики и протонной терапии.

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