«Русатом Хэлскеа» и «МедИнвестГрупп» займутся строительством производств РФЛП

АО «Русатом Хэлскеа» (интегратор Госкорпорации «Росатом» в области радиационных технологий в медицине и промышленности) и ООО «МедИнвестГрупп», входящее в группу «Фармстандарт», подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Д.В. Чередниченко и генеральный директор ООО «МедИнвестГрупп» А.А. Белоусов.

Соглашение направлено на объединение накопленного обеими компаниями опыта, знаний и материально-технических возможностей в области проектирования, строительства, оснащения и эксплуатации объектов ядерной медицины с учетом лучших мировых практик, в том числе — строительство комплексов по производству радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП).

Компетенции компаний позволяют сформировать профессиональное ядро и успешно реализовать проекты на федеральном уровне, согласно актуальным задачам в области медицины, в том числе онкологии.

По мнению генерального директора АО «Русатом Хэлскеа» Д.В. Чередниченко, стратегическое партнерство между крупнейшими игроками рынка ядерной медицины России бесспорно даст существенный синергетический эффект и мощный толчок развитию этого рынка.

АО «Русатом Хэлскеа» учреждено компанией АО «Атомэнергопром» в составе Госкорпорации «Росатом» для целей развития производства оборудования и радионуклидной продукции для ядерной медицины и медицинской радиологии, а также промышленного оборудования на основе радиационных технологий. Стратегической задачей АО «Русатом Хэлскеа» является организация и интеграция производственных мощностей для создания полноценного внутреннего рынка современного высокотехнологического оборудования и инновационной радионуклидной продукции и радиофармпрепаратов на их основе для ядерной медицины и медицинской радиологии, а также современного промышленного оборудования на основе радиационных технологий с последующим продвижением конкурентоспособной продукции за рубеж.

gmpnews