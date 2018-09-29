Виктор Дмитриев: тиражировать российский опыт маркировки на рынок ЕАЭС чрезвычайно опасно

Избыточность технологической нагрузки при маркировке лекарств в виде криптозащиты увеличит не только цену на лекарства, но и приведет к значительному количеству брака при выпуске препаратов, считает генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

«Мы не видим здравого смысла в навязываемой бизнесу криптозащите. Фармпроизводители должны за собственные деньги устанавливать оборудование, которое увеличивает процент брака их продукции! Разве это разумно?! Особенно в непростых экономических условиях», – заявил Виктор Дмитриев на 10-м заседании Президиума Делового совета ЕАЭС, которое прошло в Сочи.

Делясь результатами обсуждения эксперимента с коллегами на разных площадках всевозможных встреч и конференций, он также отметил, что не решаются юридические вопросы, выявляемые в ходе эксперимента.

«В частности, нигде не прописана ответственность оператора – ЦРПТ. Мы настаиваем на солидарной ответственности производителей и оператора. Сегодня все риски и потери в случае сбоев в системе несет производитель. Оператор за это ответственности не несет», – отметил глава АРФП.

По его мнению, без исправления ошибок, выявляемых в эксперименте, и без стабильно работающей системы в России чрезвычайно опасно тиражировать этот эксперимент на ЕАЭС.

Ранее Виктор Дмитриев заявлял, что инициатива по введению дополнительной криптозащиты при маркировке лекарств снижает уровень доверия к госструктурам. «Инициатива по введению дополнительной криптозащиты снижает уровень доверия к государственным структурам, поскольку фармпроизводителям, проинвестировавшим в проект по маркировке миллионные суммы, потребуется незапланированное увеличение финансирования для внесения изменений в информационные и производственные процессы. Кроме того, данные нововведения противоречат не только международным стандартам и правилам, но и могут нанести существенный ущерб системе лекарственного обеспечения населения РФ», – отметил Виктор Дмитриев, выступая в середине сентября на XIV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

Фото: Игорь Чунусов

Елена Сидорова

pharmvestnik