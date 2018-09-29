Крупные зарубежные фармкомпании уклоняются от налогов

Эксперты международной некоммерческой компании Oxfam подсчитали, что в период между 2013 и 2015 г. фармкомпании Abbott («Эбботт»), Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), Merck & Co. («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады — MSD) и Pfizer («Пфайзер») недоплатили налогов на сумму примерно 3,8 млрд долл. (3 млрд фунтов стерлингов), пишет Euroactiv.

Экспертам удалось выяснить, что эти компании скрыли от налогообложения доходы в 16 странах, в том числе в Великобритании и семи развивающихся государствах. Недополученные в виде налогов средства могли бы пойти на борьбу с нищетой и услуги здравоохранения для беднейших слоев населения. Результаты исследования опубликованы в виде отчета под названием «Рецепт от бедности» (Prescription for Poverty).

Согласно результатам исследования, эти четыре компании «скрыли» 112 млн долл. (88 млн фунтов) в семи странах, по которым имелись данные: Чили, Колумбия, Эквадор, Индия, Пакистан, Перу и Таиланд. В перечисленных странах, где 143 млн человек живут в крайней нищете, этих денег хватило бы на вакцинацию 10 млн девочек-подростков против вируса папилломы человека, вызывающего рак шейки матки. Эта разновидность рака убивает каждые две минуты, при этом большинство жертв проживают в беднейших странах.

Уклонение от налогообложения сильнее всего бьет по беднейшим странам, поскольку их бюджеты вдвое больше зависят от налогов на прибыль корпораций, чем в развитых странах.

В девяти странах с развитой экономикой вышеупомянутые компании ежегодно недоплачивают около 3,7 млрд долл. (2,9 млрд фунтов), в т.ч. 124 млн фунтов стерлингов в Великобритании, где их общий объем продаж в 2013—2015 гг. превысил 4 млрд фунтов. В США этот показатель составил 2,3 млрд долл. (1,8 млрд фунтов).

В Эквадоре Pfizer и Abbott недоплатили налогов на сумму 4,7 млн долл. Пакистану Pfizer «задолжала» 1,7 млн долл.

Илья Дугин

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