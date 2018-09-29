FDA одобрило препарат для лечения рака легкого от Pfizer

В компании Pfizer Inc («Пфайзер Инк.») объявили о том, что американский регулятор одобрил препарат Vizimpro для приема внутрь 1 раз в сутки при редкой форме рака легкого, сообщает агентство Reuters.

Vizimpro предназначен для лечения нелеченых пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ).

Теперь, по данным Pfizer, компания имеет 11 одобренных противораковых препаратов для применения по 19 показаниям.

Эффективность и безопасность Vizimpro изучали в клиническом исследовании с участием 227 субъектов с НМРЛ. По данным компании, 27% пациентов сообщили о нежелательных явлениях, включая кашель, диарею и сыпь.

В начале этого года FDA присвоило регистрационной заявке на Vizimpro статус рассмотрения по ускоренной процедуре.

Татьяна Кублицкая

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