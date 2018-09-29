Teva вывела на американский рынок первый дженерик препарата Cialis

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. («Тева фармасьютикал Индастриз Эл-Ти-Ди») объявила об эксклюзивном лонче в США дженерика препарата для лечения эректильной дисфункции и симптомов аденомы простаты Cialis (tadalafil) в таблетках по 2,5, 5, 10 и 20 мг, сообщает MarketWatch.
Оригинальный препарат разработан американской фармкомпанией Eli Lilly («Эли Лилли»).
Как отметил исполнительный вице-президент и глава североамериканского филиала Teva Брендан О’Грейди, лонч tadalafil является важным шагом для расширения дженерикового портфеля компании. Он также добавил, что в 2017 г. Teva эксклюзивно вывела на американский рынок аналог препарата Viagra (sildenafil).
По информации компании IQVIA, по состоянию на июль 2018 г. объем продаж Cialis в США составил около 1,93 млрд долл.
Илья Дугин
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