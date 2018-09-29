В топ-25 женщин-СЕО вошли четыре представительницы фармотрасли

РБК опубликовал рейтинг «25 женщин-CEO российского бизнеса», в который вошли четыре представительницы фармбизнеса.

№ п/п Место в рейтинге Компания ФИО Выручка, млрд руб. Штат, чел. Итоговый балл 1. 9 «Эркафарм» Анастасия Карпова 42 7756 259 2. 15 «Джонсон & Джонсон» Юлия Маркова 55,4 2000 159 3. 17 «Санофи» Россия Наира Адамян* 48,6 2000 150 4. 25 Abbott Россия Елена Карташева 32,5 3000 97

На участие в рейтинге претендовали женщины – главные исполнительные лица компаний из списка РБК 500 и «дочек» транснациональных корпораций с локальной выручкой от 17 млрд руб.

Положение в рейтинге зависело от трех переменных: в первую очередь – от выручки возглавляемой компании (самый важный показатель), во-вторых, от численности штата, в-третьих, от динамики выручки возглавляемой компании в 2017 году и сравнения показателя с динамикой среднеотраслевого показателя за тот же период. Чем более успешно по сравнению со средним по отрасли показателем провела компания 2016 год, тем выше позиция ее гендиректора в рейтинге.Стоит отметить, что в прошлогоднем аналогичном рейтинге было пять представительниц фармотрасли. На 11 месте рейтинга была Юлия Маркова, «Джонсон & Джонсон». 13 место досталось Наире Адамян, «Санофи Россия», 19 – Ольге Медниковой, «Отисифарм». Анастасия Карпова, «Эркафарм» занимала 21 место. А замыкала топ-25 Ирина Панарина, «АстраЗенека Фармасьютикалз». * В начале сентября компания Sanofi объявила о переходе Наиры Адамян на работу в штаб-квартиру Sanofi в Париже.

Елена Сидорова

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