В топ-25 женщин-СЕО вошли четыре представительницы фармотрасли

РБК опубликовал рейтинг «25 женщин-CEO российского бизнеса», в который вошли четыре представительницы фармбизнеса.
|№ п/п
|Место в рейтинге
|Компания
|ФИО
|Выручка, млрд руб.
|Штат, чел.
|Итоговый балл
|1.
|9
|«Эркафарм»
|Анастасия Карпова
|42
|7756
|259
|2.
|15
|«Джонсон & Джонсон»
|Юлия Маркова
|55,4
|2000
|159
|3.
|17
|«Санофи» Россия
|Наира Адамян*
|48,6
|2000
|150
|4.
|25
|Abbott Россия
|Елена Карташева
|32,5
|3000
|97
На участие в рейтинге претендовали женщины – главные исполнительные лица компаний из списка РБК 500 и «дочек» транснациональных корпораций с локальной выручкой от 17 млрд руб.
Положение в рейтинге зависело от трех переменных: в первую очередь – от выручки возглавляемой компании (самый важный показатель), во-вторых, от численности штата, в-третьих, от динамики выручки возглавляемой компании в 2017 году и сравнения показателя с динамикой среднеотраслевого показателя за тот же период. Чем более успешно по сравнению со средним по отрасли показателем провела компания 2016 год, тем выше позиция ее гендиректора в рейтинге.Стоит отметить, что в прошлогоднем аналогичном рейтинге было пять представительниц фармотрасли. На 11 месте рейтинга была Юлия Маркова, «Джонсон & Джонсон». 13 место досталось Наире Адамян, «Санофи Россия», 19 – Ольге Медниковой, «Отисифарм». Анастасия Карпова, «Эркафарм» занимала 21 место. А замыкала топ-25 Ирина Панарина, «АстраЗенека Фармасьютикалз». * В начале сентября компания Sanofi объявила о переходе Наиры Адамян на работу в штаб-квартиру Sanofi в Париже.
Елена Сидорова
pharmvestnik