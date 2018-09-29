«Р-Фарм» вложит почти 6 млрд рублей в фармпроизводство в Москве

ООО «Р-Опра», входящее в группу «Р-Фарм», заключило с Москвой второй в истории отрасли офсетный контракт на поставку лекарств. Вместо минимальных 3 млрд рублей компания вложит 5,87 млрд рублей в организацию производства 56 препаратов с 31 МНН.

«Р-Опра» подала единственную заявку на участие в конкурсе. Начальная цена контракта составляла 22,5 млрд рублей, «Р-Опра» предложила выполнить его за 18,4 млрд рублей.

Компания обязуется локализовать препараты для терапии онкологических, кардиологических, психиатрических заболеваний, применяемых при рассеянном склерозе и хронической почечной недостаточности, а московские власти – закупать их у «Р-Опры» в течение семи лет, с 2022-го по 2028 год. За почти 6 млрд рублей «Р-Опра» должна создать 12 производственных линий.

В РФ пока не производятся более половины (55%) препаратов, ставших предметом контракта, лекарства трех МНН будут локализованы по полному циклу, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Объем закупаемых лекарств не превышает 10% потребления в РФ, заверил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Заключение офсетного контракта не приведет к потере рынка другими производителями», – подчеркнул он.

Потеря доли госзаказа – то, чего опасаются участники рынка. На Москву приходится 20% закупок препаратов из перечня ЖНВЛП, и передача права на поставку лекарств одной компании на длительный срок влияет на планы остальных игроков, среди которых есть те, кто уже локализовал их производство в РФ. Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза даже направила свои предложения по передаче полномочий по проведению офсетных сделок с регионального на федеральный уровень комитету по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

«Р-Фарму» удалось договориться о долгосрочных поставках лекарств на московский рынок госзакупок со второй попытки. Поданная компанией в 2017 году заявка на первый офсетный контракт была отклонена, а соглашение с городом на 14 млрд рублей подписал «Биокад».

Возможно, новое производство в Москве «Р-Фарм» будет организовывать в партнерстве с «Росатомом».

Источник: Департамент Москвы по конкурентной политике

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