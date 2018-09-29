Российская вакцина против туберкулеза успешно прошла этап доклинических исследований

Об этом заявила журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«За последние годы мы создали новую вакцину против туберкулеза, она прошла очень хорошо доклинические исследования и сейчас проходит клинические исследования», — сказала министр.

Скворцова отметила, что успешными наработками РФ в области борьбы с туберкулезом активно интересуются многие страны.

На полях 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в среду состоялось совещание высокого уровня, сопредседателем которого была Скворцова. Министр отметила, что заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась на 42% за последние 10 лет. Существенных успехов в борьбе с туберкулезом в РФ, по ее словам, позволило достичь также непрерывное финансирование программ.

gmpnews