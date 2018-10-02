Изменение кода data matriх не повлияет на размер упаковки

Включение в двухмерный цифровой код data matriх дополнительных 92 знаков возможно влечет за собой изменение маркировочных машин, а также увеличение упаковки ЛП и меняет всю логистику. Такое опасение высказал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), пояснили, что дополнительные знаки предусматривают только увеличение плотности кода DataMatrix, размер которого — 10х10 или 12х12 мм. Этот размер не влечет за собой увеличения размера упаковки ЛП.

Вопросы маркировки в очередной раз были подняты в рамках заседания подкомитета по лекарственному обеспечению комитета по охране здоровья Государственной думы.

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Александр Петров попросил присутствующих представителей аптечного сектора рассказать о том, насколько аптеки готовы работать в новых условиях. «Чуть больше года осталось работать без системы, а ощущения высокой степени готовности аптечных учреждений нет».

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева отметила, что на сегодняшний день у отрасли есть вопросы в частности, «криптохвостик», появившийся в результате инициативы внедрения дополнительной криптозащиты, ставший неотъемлемой частью цифрового код data matriх, потревожил весь фармацевтический рынок. «Эти дополнительные почти что 100 знаков, которые содержаться в «криптохвостике» диктуют совершенно другие требования к считывающему оборудованию».

Александр Петров в свою очередь выразил опасения, что включение в двухмерный цифровой код data matriх дополнительных знаков криптозащиты возможно повлечет за собой изменение не только считывающей техники и маркировочных машин, но и размера напечатанного кода, а значит возможно потребуются увеличивать упаковку препарата, менять всю логистику.

Оператор проекта развеял переживания эксперта. Как пояснили корреспонденту «ФВ» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), дополнительные 92 знака предусматривают только увеличение плотности кода DataMatrix. Рекомендованный размер кода DataMatrix такой плотности составляет 10х10 или 12х12 мм. Этот размер является общеприменимым и не влечет за собой увеличения размера упаковки лекарственных препаратов.

Для печати кода производителям необходимо иметь оборудование для сериализации и агрегации, если оно ранее не приобреталось, и регистратор эмиссии – оборудование, выдающее «криптохвост». Оператор ЦРПТ предоставит регистраторы эмиссии всем фармпроизводителям за свой счет.

Если предприятие уже участвует в эксперименте и установило оборудование для маркировки, то его менять не придется. Криптозащита может быть встроена в существующие бизнес-процессы, изменения будут минимальны. Серьезных финансовых затрат не потребуется.

Внедрение системы не потребует дополнительного переоборудования и для ритейла. Для распознавания кодов DataMatrix используются универсальные сканеры, которые есть в каждой аптеке, их менять не придется. В соответствии с 54-ФЗ, предприниматели переходят на онлайн-кассы. Современные кассовые аппараты имеют возможность считывания цифровых кодов и их замена не потребуется. Аптекам просто нужно в плановом режиме менять фискальные накопители в онлайн-кассах.

Елена Григорьева

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