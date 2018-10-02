Исполнительный директор Pfizer Иэн Рид оставит свой пост с 1 января 2019 г.

Исполнительный директор американской фармацевтической компании Pfizer («Пфайзер») Иэн Рид оставит свой пост с 1 января 2019 г. и займет должность исполнительного председателя совета директоров компании, сообщает Fortune.

Его место займет ветеран Pfizer д-р Альберт Бурла, ныне занимающий должность главного операционного директора.

Как заявил Иэн Рид, работающий в Pfizer уже 20 лет, настало время для смены руководства.

Д-р Альберт Бурла работает в компании 25 лет. В течение своей карьеры он возглавлял подразделение «Инновационные препараты», объем продаж которого достиг рекордных 31,4 млрд долл. Он также создал внутри подразделения бизнес «Развивающиеся рынки» с объемом продаж 4,4 млрд долл. в 2017 г.

Кроме того, д-р Бурла возглавлял подразделение «Вакцины, противоопухолевые препараты и безрецептурные средства».

Илья Дугин

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