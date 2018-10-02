Анна Плесовских возглавила объединенный фармацевтический портал PharmaPharm

Анна Плесовских 1 октября покинула позицию начальника отдела внешних коммуникаций ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России и возглавила команду объединенного фармацевтического портала PharmaPharm, релиз которого назначен на ноябрь 2018.

«Необходимость создания экспертной площадки для профессионального общения и взаимодействия представителей фармацевтической отрасли с регуляторными органами назрела уже давно. Важно объединить экспертизу всех ведомств, отраслевых ассоциаций и бизнеса для достижения стоящих амбициозных целей перед отечественной фармацевтической индустрией, среди которых: развитие биотехнологического и биоклеточного направления, увеличение объема производства, стимулирование экспорта, внедрение современных цифровых платформ, создание системы подготовки кадров. Наш институт всецело поддерживает инициативу создания объединенного фармацевтического портала. Уверен, что PharmaPharm во главе с Анной Плесовских, которая зарекомендовала себя как неоспоримый лидер и серьезный профессионал своего дела, станет мощным источником объединения всего профессионального сообщества фарминдустрии», – прокомментировал назначение Владислав Шестаков, директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России.

«Сегодня перед нашей командой стоит серьезный вызов в объединении всего фармацевтического сообщества в рамках единой информационной платформы PharmaPharm. Я приглашаю всех участников рынка присоединиться к нашему движению и стать экспертами объединенного фармацевтического портала», – отметила Анна Плесовских.

Анна Плесовских с отличием закончила Новосибирский государственный технический университет по специальности «Связи с общественностью». В 2006 г. устроилась на работу в «Новосибирский городской сайт», занималась развитием и рекламой. В 2008 г. перешла в новосибирский кадровый холдинг АНКОР, где занимала позиции координатора по маркетингу и PR (2008 г.), менеджера по маркетингу и PR по Сибири и Дальнему Востоку (2010 г.), заместителя руководителя отдела маркетинга по России (2011 г.), руководителя отдела маркетинга по России с релокацией в Москву (2012 г.) и управляющего по маркетингу (2015 г.). В 2017 г. стала заместителем начальника отдела внешних коммуникаций в ФБУ «ГИЛС и НП» с последующим повышением до позиции начальника отдела. В 2018 году назначена управляющим партнером объединенного фармацевтического портала PhapmaPharm, который создается при экспертной поддержке ФБУ «ГИЛС и НП».

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