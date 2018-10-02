Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии рака

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2018 г., сообщает «Интерфакс».

Ее удостоились ученые -иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за открытие терапии рака путем активации иммунного ответа.

Они разработали принципиально новый подход к терапии рака, отличный от существовавших ранее радиотерапии и химиотерапии, который известен как «ингибирование чекпойнтов» клеток иммунитета. Их исследования посвящены тому, как устранить подавление активности клеток иммунной системы со стороны раковых клеток.

Японский иммунолог Тасуку Хондзё из университета Киото открыл рецептор PD-1 (Programmed Cell Death Protein-1) на поверхности лимфоцитов, активация которого приводит к подавлению их активности. Его американский коллега Джеймс Эллисон впервые показал,что антитело, блокирующее ингибиторный комплекс CTLA-4 на поверхности Т-лимфоцитов, введенное в организм животных с опухолью, приводит к активации противоопухолевого ответа и уменьшению опухоли.

В 2017 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили ученым из США Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, говорится на сайте Нобелевского комитета.

Илья Дугин

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