Юрий Калинин: в 2017 г. на закупку лекарств и медизделий зарубежного производства потрачен 1 трлн рублей Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии рака » Минздрав закупает препараты для лечения гепатита С и туберкулеза Минздрав России проводит аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». — Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,12 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 11 393 580,00 руб. Прием заявок заканчивается: 12.10.2018 09:00. — Циклосерин капсулы 250 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 78 090 350,36 руб. Прием заявок заканчивается: 15.10.2018 10:00. Елена Сидорова

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