Юрий Калинин: в 2017 г. на закупку лекарств и медизделий зарубежного производства потрачен 1 трлн рублей

Рынок лекарственных средств и медицинских изделий в 2017 г. составил 1,5 трлн руб. При этом на закупку иностранной продукции был потрачен 1 трлн руб. Об этом сообщил президент Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности, сопредседатель межведомственного координационного совета Юрий Калинин, выступая 27 сентября на заседании Межведомственного координационного совета Коллегии ВПК РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, российские медизделия занимают только 21% рынка, хотя экспертные оценки показывают, что потенциал в полтора раза выше.

«Во многом конкуренция ограничивается нарушениями при проведении государственных и муниципальных закупок. В частности, когда в нарушение требований проводятся закупки в обход Постановления Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102, снижение от максимальной начальной цены контракта составляет лишь 2%», – отметил эксперт.

Так, анализ 73 закупок шприцев одноразового применения, проведенных без нарушения требований законодательства, показал снижение максимальной начальной цены контракта на 49%, т.е. экономия составила 304 млн руб. При закупке рентген-аппаратов и маммографов российского производства экономия составила 1 млрд руб.

При закупках иностранного оборудования снижения цены контракта, как правило, не происходит, т.к. техническое задание составляется под конкретную модель медизделия, что не позволяет принять участие в конкурсе другим производителям, считает Юрий Калинин.

Поскольку постановлением № 102 установлены ограничения допуска к госзакупкам отдельных видов медизделий, происходящих из иностранных государств, функции по подтверждению российского происхождения медизделий возложены на торгово-промышленные палаты.

Член межведомственного координационного совета, вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин сообщил, что за период действия постановления общее количество выданных сертификатов СТ-1, оформленных на конкретную закупку (разовый сертификат СТ-1), составило 19157, общее количество выданных сертификатов СТ-1 со сроком действия до одного года – 1632. Количество предприятий, осуществляющих производство медизделий российского происхождения, которые получили сертификаты СТ-1, за период действия постановления составило 260.

По итогам заседания будет подготовлен протокол с конкретными поручениями, в которые войдут высказанные в ходе обсуждения предложения, сообщили в пресс-службе ТПП.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Сидорова

pharmvestnik