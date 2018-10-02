Sanofi завершает сделку по продаже Zentiva

Французская фармацевтическая компания Sanofi («Санофи») завершила сделку по продаже своего европейского дженерикового бизнеса Zentiva («Зентива») частной инвестиционной компании Advent International («Адвент Интернэшнл»), сообщает Bakersfield.com.

Сумма сделки, завершенной раньше запланированного срока, составляет 1,9 млрд евро.

Sanofi объявила о переговорах с Advent по продаже Zentiva в апреле текущего года. Переговоры успешно завершены 28 июня. Продажа Zentiva является частью программы Sanofi по реорганизации компании и упрощению структуры бизнеса.

В штате Sanofi более 100 тыс. сотрудников в 100 странах мира.

Илья Дугин

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