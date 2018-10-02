Novo Nordisk сократит 250 рабочих мест в США в ходе продолжающейся реструктуризации

Всего лишь несколько дней спустя после того, как компания Novo Nordisk («Ново Нордиск») замахнулась на 400 рабочих мест в сфере исследований и разработок в Китае и Дании, фармгигант опять производит сокращения – на сей раз в США, сообщает FiercePharma.

По словам официального представителя компании, сотрудники уведомлены о сокращении около 250 позиций в США в ходе реорганизации, которая стала результатом оценки соотношения потребности в ресурсах и приоритетов бизнеса.

В заявлении компании говорится, что в Novo Nordisk обеспечивают наличие всех необходимых ресурсов для достижения долгосрочного устойчивого роста в условиях ценового и конкурентного давления в США.

В заявлении фармпроизводителя не было указано, каких сегментов коснется сокращение, но было сказано, что сокращенные сотрудники получат шанс подать заявления на открытые в компании позиции.

Татьяна Кублицкая

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