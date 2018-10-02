ФАС оштрафовала компанию «Рекитт Бенкизер» на 100 тыс. рублей за использование в рекламе недостоверных данных

Компании «Рекитт Бенкизер» придется заплатить 100 тыс. руб. за использование в рекламе презервативов Durex недостоверных статистических данных о заболеваемости россиян венерическими заболеваниями. Ранее Комиссия ФАС России признала эту рекламу, распространявшуюся в эфире федеральных телеканалов, нарушающей требования Закона о рекламе.

Дело о нарушении закона о рекламе было возбуждено на основании многочисленных обращений граждан о факте распространения в 2017 году в эфире федеральных телеканалов рекламы презервативов Durex под условными наименованиями «Social-STI Kate» и «Social-STI Tom».

Из рекламной информации следовало, что примерно 50% населения России заражено заболеваниями, передающимися половым путем, что противоречит официальной статистике Минздрава России. В обоснование транслируемой информации общество ссылалось на Методические рекомендации № 33 «Как родить здорового ребенка», в которых, однако, такие данные приведены не были, сообщает пресс-служба ФАС. К тому же, согласно письму Минздрава России, показатель такой первичной заболеваемости имеет стойкую тенденцию к снижению.

«Реклама презервативов «Durex», размещенная в эфире федеральных каналов в 2017 году, содержит нарушение пункта 11 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», в части содержания не соответствующих действительности сведений о результатах исследований и испытаний», – решила Комиссия ФАС и назначила компании штраф в размере 100 тыс. руб.

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