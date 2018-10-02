«АКРИХИН» стал победителем премии Consumer Health Choice Awards 2018

«АКРИХИН» занял первую позицию в ТОП-20 рейтинге фармацевтических компаний в России по показателю совокупного среднегодового темпа роста продаж в сегменте безрецептурных препаратов за последние три года.

По данным рейтинга PharmaTrend sell-out information, подготовленного международной корпорацией IQVIA, компания показала самую высокую положительную динамику в продажах наиболее востребованной на рынке группы лекарств с показателем роста 14% в течение трехлетнего периода.

Об этом было объявлено 26 сентября в Москве на церемонии награждения победителей российской премии Consumer Health Choice Awards 2018, организованной IQVIA. В пятерку лидеров по результатам исследования вошли также компании «Отисифарм», «Валента», «Бионорика СЕ» и «Фармстандарт».

«На основе объективных данных IQVIA о росте «АКРИХИНА», мы сможем и в дальнейшем с высокой точностью планировать свою деятельность по приоритетным для нас направлениям», – отметил президент фармкомпании Денис Четвериков.

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