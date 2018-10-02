Второй офсетный контракт Москвы выиграла структура «Р-Фарм»

Второй офсетный контракт на поставку лекарственных препаратов, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства по созданию производства лекарственных средств на территории Москвы, будет заключен с ООО «Р-Опра», сообщает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

ООО «Р-Опра» почти наполовину (49%) принадлежит ООО «Р-Фарм Интернешнл», которым владеет Алексей Репик, 1% доли бизнесмен владеет напрямую. По 25% у ООО «Викинг» (собственник Stok Daieri Sabkholding Limited) и ООО «Датамед» (собственник Сергей Уланов).

ООО «Р-Опра» предложило исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд руб. при начальной максимальной цене контракта 22,5 млрд руб.

«Новый офсетный контракт, предметом которого стали препараты, применяющиеся для лечения и профилактики массовых тяжелых эндокринных и онкологических заболеваний, создает условия для предсказуемых цен и бесперебойной поставки жизненно важных лекарств», – прокомментировал ситуацию заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Он уверен, что реализация нового московского офсета не приведет к существенным потерям рынка у отдельных производителей.

«Объем закупаемых в рамках офсетной сделки лекарственных средств не превышает 10% потребления в РФ», – пояснил чиновник.

Контракт, срок которого 10 лет, предусматривает локализацию производства 56 лекарственных препаратов из перечня 31 МНН в течение трех лет с последующей поставкой в течение семи лет препаратов, которые будут применяться при лечении кардиологических, онкологических, психиатрических, пульмонологических заболеваний, а также при рассеянном склерозе и хронической почечной недостаточности.

Более половины препаратов, закупаемых в рамках второго московского офсета, на территории РФ не производятся, три препарата будут локализованы по полному циклу.

Согласно конкурсной документации, минимальный объем инвестиций поставщика-инвестора по этому контракту должен составить 3 млрд руб. Претендент предложил увеличить объем инвестиций до 5,87 млрд руб. и подтвердил свое намерение инвестировать указанную в заявочной документации сумму в создание 12 производственных линий.

Первый офсетный контракт Москва заключила в 2017 г. с компанией «Биокад». Строительство завода в столичном технополисе запланировано на осень текущего года, сумма контракта 14 млрд руб.

Как ранее сообщал «ФВ», участники рынка опасаются возникновения системной проблемы на российском фармрынке. «Мы также рассматривали возможность участия в таком проекте, суть вопроса понимаем. Но сегодня – Москва, завтра – Питер, потом – Волгоград. Регионам не запрещено идти по этому пути. В результате страна поделится, все уйдут в офсеты», – считает вице-президент по связям с государственными органами АО «Фармасинтез» Олег Астафуров.

Елена Калиновская

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