ФАС: Bristol-Myers Squibb могла участвовать в сговоре при закупках препаратов от ВИЧ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает российское подразделение американского производителя Bristol-Myers Squibb в участии в сговоре при закупках препарата от ВИЧ. Об этом рассказал начальник Управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

«Мы проверяем серию аукционов по поставке препарата атазанавир и у нас есть вопросы к этой компании, – передает его слова ТАСС. – Пока не готов сказать какие, но одно из подозрений, что они участвовали в антиконкурентном соглашении. Подтвердится или не подтвердится это подозрение – как раз проверка и покажет,» – сказал Тенишев.

На проверку Bristol-Myers Squibb понадобится месяц, уверен чиновник. Но, может быть, ее продлят до трех месяцев. «Вот недавно, буквально на той неделе, ее начали. Мы сейчас скопировали документы, скопировали переписку сотрудников, изучаем. Вывод делать еще рано», – пояснил он.

Проверка может быть связана с антимонопольным делом в отношении Минздрава и «Р-Фарм». В марте 2018 г. появилась информация о подозрениях ФАС в сговоре «Р-Фарм» и Минздрава. Речь шла о закупках антиретровирусных препаратов, когда поставщик – «Р-Фарм» – якобы нарушал сроки поставки, а Минздрав никак не реагировал на это.

«Контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе. В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании «Р-Фарм», как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции. Соответствующая информация также направлялась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», – поясняли тогда в Минздраве.

В июне 2018 г. ФАС возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Фото: ФАС России

Елена Калиновская

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