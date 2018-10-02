Экс-президент НПО «Петровакс фарм» Елена Архангельская возглавит ГК «ТВОЕ»

После 22 лет работы в фармацевтической отрасли экс-президент НПО «Петровакс Фарм» Елена Архангельская решила радикально сменить карьерный вектор, уйдя в ритейл. Как сообщила г-жа Архангельская «ФВ», она приняла предложение возглавить ГК «ТВОЕ».

«После 22 лет плодотворной, самоотверженной работы в фарме, решила покинуть эту гавань и пуститься в плавание в ритейл, а точнее в fastfasion.

Я приняла предложение возглавить Группу Компаний «ТВОЕ». В группу входит более 300 магазинов «ТВОЕ» в 6 странах, 4 швейные фабрики в РФ, Беларуси и Молдове и работает около 7000 человек», — сообщила Елена Архангельская.

Напомним, Елена Архангельская покинула пост президента ООО «НПО Петровакс Фарм» 25 апреля 2018 года после трех лет успешного руководства компанией.

Елена Архангельская родилась в 1970 году в г. Москве. В 1992 г. окончила Государственную финансовую академию (в настоящее время Финансовая академия при Правительстве РФ) по специальности «Экономист». Имеет степень MBA, в 2014 г. закончила Harvard Course of Effective Management.

Помимо «Петровакс Фарм» ее карьера связана с такими компаниями, как Eli Lilly («Эли Лилли») и «Фармстандарт», где она последовательно занимала ряд руководящих позицийи.

Елена Григорьева

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