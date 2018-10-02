Бонусы медпредставителей в сфере продаж медизделий для хирургии в США выросли за год на рекордную сумму

По данным исследования портала medreps.com, ежегодный средний суммарный доход сотрудников американских компаний в секторе продаж медицинских изделий, применяемых в хирургии, за год вырос почти на 4,5 тыс. долл. и составил 165,9 тыс. долл. США. При этом размер бонусной части увеличился за год на рекордную сумму – 15,3 тыс. долл.

Как показал обзор зарплат, лидерами по росту дохода за год в сфере продаж хирургического инструментария оказались сотрудники, работающие в полях (общий заработок 164,3 тыс. долл. США). Средние зарплаты менеджеров по продажам хирургической продукции (212,6 тыс. долл.) выше за счет высокого базового оклада.

Самый высокий средний заработок зафиксирован у медицинских представителей со стажем работы на данном направлении в течение 11-20 лет – 208,2 тыс. долл. У начинающих медпредставителей, чей опыт не превышает два года, зарплаты гораздо ниже — 86,6 тыс. долл.

Примечательно, что самый продуктивный возраст у медпредставителей в 41-50 лет (самые большие бонусы и общая компенсация – 190 тыс. рублей). Те, кому за 50, имеют самые высокие базовые оклады, но проигрывают своим более молодым коллегам в размере бонусов.

В секторе продаж изделий для хирургии, как, впрочем, и в других сегментах медицинского рынка, сохраняется гендерное неравенство в оплате труда. Женщины зарабатывают в среднем на 29 тыс. долл. в год меньше, чем мужчины.

По уровню зарплат сектор продаж хирургического инструментария входит в тройку лидеров на медицинском рынке США, занимая второе место. Уступает лишь сектору продаж капитального медицинского оборудования (общая компенсация медпредставителя 167,5 тыс. долл. США) и опережает сферу продаж биотехнологических препаратов (164,2 тыс. долл).

Наталья Маскина

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