Американский суд поддержал решение Fresenius о выходе из сделки по приобретению Akorn

Американский суд поддержал решение немецкой компании Fresenius Kabi («Фрезениус Каби») отказаться от приобретения американской компании Akorn («Акорн») за 4,3 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.
Акции Akorn рухнули на 54%.
Как заявили в американской компании, решение Канцлерского суда штата Делавэр еще не окончательное.
По мнению судьи Тревиса Ластера, решение Fresenius обоснованно, поскольку американская компания не выполнила ряд условий для завершения сделки. В частности, были выявлены значительные нарушения в выполнении требования FDA в области целостности данных относительно деятельности Akorn.
В Akorn намерены опротестовать решение суда.
Илья Дугин
pharmvestnik