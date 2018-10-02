Депутаты предлагают «уравнять» ответственность за безрецептурную торговлю «Лирикой» и продажу алкоголя детям

Молодые депутаты Законодательного собрания Ростовской области считают необходимым ужесточить санкции для фармацевтических работников и предприятий за отпуск медикаментов аптечным наркоманам. Они считают неправильным то, что наказание, которое установлено для торговых работников и организаций, продающих алкоголь детям, заметно строже.

Члены Совета молодых депутатов проанализировали действующее законодательство и увидели, как отличается наказание за продажу алкоголя несовершеннолетним и за безрецептурный отпуск лекарств, популярных среди аптечных наркоманов.

«Во втором случае мера ответственности значительно ниже, – рассказала председатель Совета молодых депутатов и Комитета по молодежной политике Заксобрания Ростовской области Екатерина Стенякина. – Например, если кто-то продаст алкоголь ребенку, то ему может грозить штраф до 50 тыс. рублей. Юрлица в этой ситуации рискуют не только заплатить штраф до 500 тыс. руб., но и лишиться лицензии. Зато тем, кто продает лекарственные препараты без рецепта, установлен штраф от 1,5 тыс. до 30 тыс. рублей (для физических и юридических лиц соответственно). Если продажа алкоголя несовершеннолетнему совершена неоднократно, установлена уголовная ответственность вплоть до запрета занимать определенную должность в течение трех лет. А в случае нарушения правил отпуска лекарств уголовная ответственность не предусмотрена.

Именно поэтому депутаты намерены обсудить возможность повышения размеров штрафов для фармацевтических работников и предприятий как минимум в десять раз и применения уголовной ответственности к злостным нарушителям правил отпуска рецептурных препаратов. Данный вопрос будет вынесен на повестку дня ближайшей конференции Южно-российской парламентской ассоциации, намеченной на конец октября.

Екатерина Погонцева

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