Компания STADA объявляет о новых назначениях в России

К российской команде Stada присоединились начальник управления по эффективности и развитию Наталия Каширина и руководитель управления портфелем новых разработок департамента развития бизнеса Андрей Петров.

Наталия Каширина более 15 лет работает в фарминдустрии. Ранее она была сотрудником таких крупных международных компаний, как Dr. Reddy’s («Д-р Редди’с Лабораторис»), AstraZeneca («АстраЗенека»), Bristol-Myers Squibb («Бристоль-Майерс Сквибб»).

До недавнего времени Наталия занимала должность менеджер по управлению эффективностью продаж на территории России и стран СНГ в компании «Такеда».

За свой многолетний опыт в фармацевтическом бизнесе Наталия участвовала в стратегических проектах компаний, в т.ч. по вопросам качественных и количественных показателей эффективности развития.

Андрей Петров более 15 лет работал в области академической и прикладной науки в России и за рубежом, опыт работы в фарминдустрии 12 лет в сфере экспертизы, разработки, клинического продвижения и производства лекарственных средств.

В качестве научного директора Международного биотехнологического центра «Генериум» он создал портфель из более чем 30 биофармацевтических продуктов, осуществил более 10 международных R&D коллабораций, участвовал в организации и проведении 3 трансферов технологии.

До недавнего времени Андрей Петров занимал должность генерального директора в компании «Инбио Венчурс», занимающейся управлением венчурного фонда частных инвестиций. В рамках этой пятилетней деятельности команда «Инбио Венчурс» проинвестировала в капитал 12 зарубежных компаний, осуществила три возврата инвестиций, провела 7 IPO на бирже NASDAQ, три портфельных компании успешно лицензировали свои продукты глобальным фармкомпаниям, одна из сделок, где в качестве партнера выступил Celgene, составила 2,6 млрд долларов США.

Елена Григорьева

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