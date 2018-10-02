Apteka.ru: наперекор рыночному тренду

По данным DSM Group, емкость рынка аптечной косметики снижается – падение составляет 3,3% в денежном и 1,4% в натуральном выражении по итогам 1 полугодия 2018 г.

Несмотря на общую тенденцию, сервис Apteka.RU демонстрирует ощутимый рост по аптечным продажам в упаковках в категории DERMA КОСМЕТИКА. Больше всего выросли с января по август 2018 г. товарные группы «Тело», «Лицо», «Волосы и кожа головы» – по ним прирост продаж составил 18%, 9% и 12% по сравнению с этими же месяцами прошлого года.

Наиболее ощутимый прирост по всем подгруппам аптечной косметики произошел в августе 2018 г. – в целом по группе он составил +49% по сравнению с августом 2017 г.

Интересно, но именно в августе на ТВ стартовал рекламный ролик , посвященный косметике на Apteka.ru, вызвавший бурные дискуссии.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

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